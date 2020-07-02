The New York Times назвала посредника в «сговоре» России и талибов

The New York Times назвала главным посредником в «сговоре» России с запрещенной в РФ террористической организацией «Талибан» афганского контрабандиста наркотических веществ Рахматулла Азизи. Издание опубликовало соответствующий материал со ссылкой на официальных лиц США и Афганистана.

Согласно информации издания, Азизи был связан с неким строительным проектом коалиции во главе с США, после чего работал в России. Также NYT ссылается на доклады разведки, в которых говорится, что Азизи годами передавал деньги от российской военной разведки боевикам, связанным с талибами. В одном из его домов в Кабуле нашли около полумиллиона долларов наличными.

Полгода назад афганская разведывательная служба якобы провела обыски в офисах в Кабуле и Кундузе. Замглавы провинциального совета Кундуза Сафиуллы Амири рассказал, что целью операции был Азизи. Также, по его словам, никто не знает, чем «посредник» занимался в стране. К моменту, когда афганская разведка хотела его задержать, он сбежал, предположительно, в Россию.

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры. По данным Белого дома, о подобной ситуации не докладывали ни президенту США, ни вице-президенту Майку Пенсу.

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