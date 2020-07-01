В США захотели ввести санкции против России за «сговор» с талибами

В США захотели ввести ограничительные меры в отношении России за якобы сговор Москвы с боевиками, связанными с запрещенной в РФ террористической организацией «Талибан». Соответствующий законопроект внес в сенат член Демократической партии Роберт Менендес, сообщает РИА Новости.

О необходимости санкций против России Менендес заявлял ранее в своем Twitter-аккаунте. По его словам, если президент США Дональд Трамп отказывается привлечь к ответственность российского лидера Владимира Путина за «финансирование терроризма», то должен активизироваться Конгресс.

Ранее представители Демократической партии заявили, что ситуация с данным о том, что Россия якобы предлагала вознаграждение боевикам за убийства американских военнослужащих, свидетельствует о том, Трамп преклоняется перед Путиным.

Кроме того, американского лидера обвиняли в том, что он больше заинтересован в сохранении связей с Кремлем, чем в защите интересов своей страны.

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры. По данным Белого дома, о подобной ситуации не докладывали ни президенту США, ни вице-президенту Майку Пенсу.

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