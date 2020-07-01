Трампа уличили в «умышленной неосведомленности» о «сговоре» России с талибами

Президент США Дональд Трамп, публично проигнорировав обвинения в том, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих в Афганистане, вызвал опасения, что он больше заинтересован в сохранении связей с Кремлем, чем в защите интересов своей страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Единственной публичной реакцией президента на эту информацию стало сообщение в Twitter, где Трамп назвал обвинения России в подкупе талибов не заслуживающими доверия. При этом пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила, что по этому поводу в администрации президента нет единого мнения.

Республиканцы и демократы потребовали дополнительных сведений по делу о сговоре России с талибами, посчитав реакцию Трампа «умышленной неосведомленностью». Для парламентариев провели специальный брифинг в Белом доме. Председатель комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса Адам Смит после мероприятия заявил, что свидетельства причастности России к сговору с талибами «безусловно есть».

Также Bloomberg отмечает, что реакция Трампа на публикацию докладов разведки в очередной раз показала его сложные отношения со спецслужбами США.

Ранее сторонники Демократической партии заявили, что ситуация с данными о якобы сговоре России с талибами свидетельствует о том, что Трамп преклоняется перед своим российским коллегой Владимиром Путиным. Демократы сочли, что раз Трамп, по информации The Times, был проинформирован о действиях России в феврале, то он заискивает перед Москвой, так как с тех пор неоднократно говорил о необходимости вернуть Россию в G7 и общался с Путиным по телефону.

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры. По данным Белого дома, о подобной ситуации не докладывали ни президенту США, ни вице-президенту Майку Пенсу.

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