«Сговор» России с талибами сочли преклонением Трампа перед Путиным

Ситуация с данными о том, что Россия якобы предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в РФ) боевикам за убийства военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании, свидетельствует о том, что американский лидер Дональд Трамп преклоняется перед своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на представителей Демократической партии.

Демократы сочли, что раз Трамп, по информации The Times, был проинформирован о действиях России в феврале, то он заискивает перед Москвой, так как с тех пор неоднократно говорил о необходимости вернуть Россию в G7 и общался с Путиным по телефону.

Представители Демократической партии требуют провести новый брифинг и заслушать данные непосредственно от сотрудников разведки.

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Ранее во вторник, 30 июня, для американского лидера провели брифинг о предполагаемом сговоре России с талибами. Главу государства проинформировали по поводу данных, которые появились в открытом доступе из-за «безответственного поведения» The New York Times. Издание сообщило, что разведка США перехватила данные о денежных переводах талибам от Главного разведывательного управления (ГРУ, ныне — Главного управления Генштаба ВС России).

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры. По данным Белого дома, о подобной ситуации не докладывали ни президенту США, ни вице-президенту Майку Пенсу.

Россия до 2014 года входила в Большую «восьмерку», однако была исключена из нее решением других участников группы после присоединения Крыма. Та продолжила свое существование в формате G7. В конце мая Трамп решил отложить саммит на осень и пригласить на него несколько сторонних государств, в том числе Россию. Против такого решения выступили Евросоюз, Канада и Франция.

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