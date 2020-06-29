В спецслужбах США возникли разногласия из-за «сговора» России и талибов

У спецслужб США нет единого мнения относительно данных, согласно которым Москва якобы предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кейли Макинани, передает РИА Новости.

«В разведывательном сообществе нет консенсуса по поводу этих обвинений. На самом деле, есть разные мнения у некоторых членов разведывательного сообщества относительно достоверности сообщений», — отметила она. Достоверность этих сообщений в настоящее время проверяется.

Макинани добавила, что главу государству Дональда Трампа информируют только тогда, когда разведка США формирует четкую позицию по вопросу.

Ранее в Белом доме заявили, что о подобной ситуации не докладывали ни президенту США, ни вице-президенту Майку Пенсу. Это могут подтвердить советник по национальной безопасности и начальник штаба. Обычно администрация не комментирует предполагаемые данные разведки.

26 июня газета The New York Times со ссылкой на спецслужбы США сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными.

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