Глава центрального командования США оценил угрозу «Талибана»

Глава Центрального командования (CENTCOM) США генерал Кеннет Маккензи оценил угрозу террористического движения «Талибан» (запрещено в России) для страны. Об этом в среду, 10 июня, он рассказал во время онлайн-конференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне, передает РИА Новости.

Генерал заявил, что талибы, с которыми США борются на протяжении 19 лет, не являются опасным противником. По его мнению, угрозой можно считать тех, кто живет в Афганистане и противостоит американским военным — «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) и «Аль-Каиду» (запрещена в России).

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Маккензи также отметил, что талибы не являются союзниками ИГ. При этом он подчеркнул, что не знает, в каких отношениях террористы с «Аль-Каидой», и добавил: «Время покажет, и мы увидим это по тому, что они делают, а не говорят».

1 июня сообщалось, что террористы «Талибана» освободили 45 пленных из тюрьмы в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. Уточняется, что среди них члены национальной армии и полиции.

29 февраля США и «Талибан» впервые заключили мирный договор, который должен привести к миру в Афганистане. По требованию талибов за 14 месяцев иностранные войска обязаны оставить Афганистан. Кроме того, противники начинают разговаривать об обмене пленными.

«Талибан» образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска на территорию этой страны после теракта 11 сентября 2001 года.

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