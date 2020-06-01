«Талибан» освободил несколько десятков пленных

Террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) освободило несколько десятков пленных из тюрьмы в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает местное агентство Pajhwok.
Талибы выпустили 45 человек: среди них члены национальной армии страны и полиции. Агентство пишет, что это произошло благодаря сделке, заключенной с США.
РИА Новости отмечает, что действия террористов стали ответом на решение властей. Ранее президент страны Ашраф Гани распорядился освободить две тысячи членов «Талибана».
29 февраля США и «Талибан» заключили мир в ходе церемонии в катарской Дохе. Документ должен привести к миру в Афганистане.
Переговоры о заключении мира велись с июля 2018 года. В сентябре 2019-го стороны почти достигли соглашения, однако подписание не состоялось из-за действий «Талибана» — теракта, который привел к смерти американского военного. После этого президент США Дональд Трамп назвал политический процесс мертвым, но переговоры продолжил вести представитель США по Афганистану.
«Талибан» образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года.