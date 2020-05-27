Австралийского спецназовца уличили в убийстве безоружного инвалида в Афганистане

Австралийского спецназовца, члена Особой воздушной службы (Special Air Service), уличили в убийстве безоружного инвалида в Афганистане. Об этом сообщает ABC News.

Федеральная полиция Австралии (Australian Federal Police, AFP) проводит расследование в отношении мужчины, известного как «солдат С». Согласно сообщениям очевидцев, он выстрелил в затылок мужчине с ограниченными возможностями, когда тот пытался уйти: убитый сильно хромал. Отмечается, что афганец был безоружен.

ABC News отмечает, что убитого звали Зиауддин, ему было 20 лет, и он работал фермером в провинции Панджшер. По словам родственника, у мужчины действительно было ментальное расстройство: оно проявилось после того, как Зиауддина избили боевики террористической организации «Талибан» (запрещена в России).

«Талибан» образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



