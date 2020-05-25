В Афганистане приготовились освободить пленных террористов в ответ на перемирие

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил об освобождении двух тысяч пленных участников движения «Талибан» (запрещено в России) после того, как боевики предложили трехдневный режим прекращения огня по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Об этом сообщает «Би-би-си».

Гани подчеркнул, что освобождение пленных станет жестом доброй воли, который призван «обеспечить успех мирного процесса». Президент добавил, что его правительство готово к продолжению переговоров с группировкой.

Ранее режим перемирия в стране поддержали и в ООН. Там отметили, что прекращения огня позволит верующим спокойно провести праздник Ид аль-Фитр. По словам представителя организации Стефана Дюжаррика, перемирие «может положить конец страдания в Афганистане».

29 февраля США и «Талибан» заключили мир, подписав двустороннее мирное соглашение в Дохе. Однако уже 2 марта террористы объявили о возобновлении военных действий против правительственных сил.

Одним из важнейших положений соглашения стало освобождение пленных. Всего талибы требуют освободить пять тысяч пленных на основании договора с США. Указ о помиловании 10 марта подписал Гани.

«Талибан» образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября.

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