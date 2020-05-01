США скрыли данные о нападениях талибов в Афганистане

Военная миссия США в Афганистане впервые отказалась официально обнародовать данные о нападении представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России) на фоне мирного договора с повстанцами. Об этом сообщает Daily Sabah.

Таким образом, пишет издание, администрация президента США Дональда Трампа пытается создать видимость соблюдения условий соглашения, чтобы вывести войска из Афганистана.

Глава международных наблюдателей Джон Ф. Сопко сообщил, что информация о нападении талибов служила одними из немногих фактических данных, которые могут быть использованы в отчетах о безопасности в Афганистане. Как отмечает офис советника по нацбезопасности страны, с момента заключения мирного договора 29 февраля боевики совершили 2804 нападения на правительственные силы. В Минобороны Афганистана сообщили о 10-15 случаях насилия со стороны террористов ежедневно.

Официальный представитель Пентагона Томас Кэмпбелл также настаивает на важности обнародования информации об атаках талибов. По его словам, в марте эти инциденты «превысили все сезонные нормы». Зафиксированные данные можно было бы использовать в международных дискуссиях о соблюдении повстанцами условий соглашения, уверен Кэмпбелл.

Мирный договор между США и движением «Талибан» был заключен 29 февраля в ходе церемонии в катарской Дохе. Уже 2 марта боевики объявили о возобновлении военных действий против правительственных сил Афганистана.

Одним из пунктов соглашения стал обмен пленными. Однако представители «Талибана» неоднократно срывали переговоры. Обмен должен стать первым шагом на пути установления мира между сторонами.

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