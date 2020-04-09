Боевики запустили пять ракет по базе США в Афганистане

Боевики атаковали авиабазу США «Баграм» в Афганистане: по ней запустили пять ракет. Об этом сообщает The New York Times.

Предполагается, что пусковые установки привели в действие дистанционно. О пострадавших пока не сообщается.

Члены террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России) взяли на себя ответственность за происшествие. Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) отрицают причастность ИГ к атаке.

7 апреля Афганистан упустил шанс на достижение мира — представители «Талибана» прервали переговоры с афганским правительством об обмене пленными. Спикер талибов Сухейль Шахин отметил, что освобождение продолжает затягиваться под разными предлогами. Из-за этого их техническая группа прекращает участвовать «в бесполезных встречах» с другими сторонами.

«Талибан» образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года.

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