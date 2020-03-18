Расстрел австралийским военным безоружного афганца попал на видео

В сети появилось видео убийства безоружного местного жителя австралийским спецназовцем в Афганстане. Кадры опубликовал телеканал ABC.

Инцидент произошел в 2012 году. На ролике, снятом на камеру на шлеме бойца, видно, как офицеры Особой воздушной службы (SAS, Special Air Service) Австралии проводят рейд в провинции Урузган против боевиков движения «Талибан» (запрещено в России). Служебная собака набросилась на одного из местных, он лег на землю, а подошедший вплотную военный трижды выстрелил в задержанного, спросив у напарника, «желает ли тот, чтобы он убил эту суку». При этом у жертвы в руках были только молитвенные четки.

Проведенное расследование полностью оправдало стрелявшего, признав его действия самообороной. Во время следствия военный рассказал, что стрелял с 15-20 метров в задержанного, у которого в руках была рация. При этом бывший коллега военного описал произошедшее как «прямую казнь».

Видео стало поводом для возобновления расследования.

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