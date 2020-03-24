США сократят помощь Афганистану на один миллиард долларов после провала переговоров по созданию «инклюзивного правительства». Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Reuters.

В заявлении Помпео говорится, что США сожалеют о том, что президент Афганистана Ашраф Гани и бывший глава исполнительной власти Абдулла Абдулла не смогли договориться между собой. По словам госсекретаря, срыв переговоров угрожает американским национальным интересам.

Помпео заявил, что американская сторона готова сократить расходы еще на миллиард долларов и в 2021 году.

В марте США подтвердили начало сокращения численности войск в Афганистане в рамках соглашения с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России как террористическое). Соглашение подписали спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера «Талибана», глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар. Однако 2 марта заключившие мир с Соединенными Штатами террористы объявили о возобновлении военных действий против правительственных сил.

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