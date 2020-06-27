Россию обвинили в оплате убийств военных США в Афганистане

Российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании. К такому выводу пришли спецслужбы США, пишет The New York Times.

По данным издания, таким образом Москва хотела сорвать мирные переговоры США с талибами. Так, в 2019 году в бою в Афганистане были убиты 20 американцев, причем смерть некоторых из них могла быть следствием действий российских спецслужб.

Уточняется, что соответствующие данные были получены в том числе во время допросов захваченных в плен талибов и других боевиков. При этом в настоящее время американская сторона до сих пор не получила ответы по поводу принципа выбора целей для атак российской разведкой, схему передачи денег исполнителям и место встречи российских оперативников с представителями Талибана.

Эти данные были представлены президенту США Дональду Трампу и Совету национальной безопасности. Чиновники разработали ряд возможных мер в отношении России, начиная с ноты протеста и заканчивая ужесточением санкций, однако Белый дом пока не предпринял ни один из этих шагов.

29 февраля США и «Талибан» впервые заключили мирный договор, который должен привести к миру в Афганистане. По требованию талибов за 14 месяцев иностранные войска обязаны оставить Афганистан. Кроме того, противники начинают разговаривать об обмене пленными.

«Талибан» образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска на территорию этой страны после теракта 11 сентября 2001 года.

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