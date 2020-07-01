Для Трампа провели брифинг о связях России и «Талибана»

Для президента США Дональда Трампа был проведен брифинг о предполагаемом сговоре России с боевиками, связанными с террористической группировкой «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщает Fox News со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни.

По ее словам, главу государства проинформировали по поводу данных, которые появились в открытом доступе из-за «безответственного поведения» The New York Times. Она отметила, что ранее необходимости в проведении подобного мероприятия не было, так как от Трампа не требовалось принять «стратегическое решение». Также определенную роль сыграло то, что среди разведывательных служб не было консенсуса.

Макинэни заявила, что преданные огласке разведданные еще полностью не проверены. Она также подчеркнула, что их публикация сыграла на руку только Москве, которая выиграет от появившихся споров и противоречий.

Ранее газета The New York Times сообщила, что разведка США перехватила данные о денежных переводах террористической группировке «Талибан» от Главного разведывательного управления (ГРУ, ныне — Главного управления Генштаба ВС России). Утверждается, что финансовые потоки шли с банковского счета, связанного с российской разведывательной организацией. Эта информация подкрепляет свидетельские показания бизнесменов, арестованных в Афганистане, которых подозревают в посредничестве между ГРУ и талибами.

26 июня газета The New York Times со ссылкой на спецслужбы США сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры.

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