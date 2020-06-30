NYT пояснила публикацию о тайном сотрудничестве России и талибов

Газета The New York Times пояснила публикацию, в которой утверждалось, что Москва тайно предлагала связанным с экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ) боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане.

По данным издания, речь идет о гибели трех морских пехотинцев США в апреле 2019 года при взрыве автомобиля в Афганистане. Версию о связи между их смертью и готовностью России предоставлять денежные вознаграждения талибам рассматривали разведывательные службы США.

Эти предположения были включены в сводку, которую спецслужбы ежедневно составляют для президента страны Дональда Трампа. По словам источников, эти данные направили главе государства в конце февраля. Отмечается, что американский лидер мог пропустить информацию, поскольку он не всегда читает сводку, иногда предпочитая краткий пересказ ключевых моментов.

В начале мая с этими сведениями ознакомился ряд разведывательных ведомств США, между которыми имели место разногласия по поводу представленной версии. Сомнения в достоверности, в частности, выражали представители Агентства национальной безопасности США.

26 июня газета The New York Times со ссылкой на спецслужбы США сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!