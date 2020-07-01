В разведке США заявили о перехваченном денежном переводе «Талибану» от ГРУ

Разведка США перехватила данные о денежных переводах террористической группировке «Талибан» (запрещена в России) от ГРУ. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на три осведомленных источника.

Утверждается, что финансовые потоки шли с банковского счета, связанного с российской разведывательной организацией. Эта информация подкрепляет свидетельские показания бизнесменов, арестованных в Афганистане, которых подозревают в посредничестве между ГРУ и талибами. Таким образом, аналитики объединили имеющиеся свидетельства и пришли к выводу, что ранее появившиеся подозрения о финансировании боевиков «оказались подкреплены фактическими данными», пишет издание.

26 июня газета The New York Times со ссылкой на спецслужбы США сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры.

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