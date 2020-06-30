В США заметили расхождения в действиях ГРУ и официальной политике России

Действия сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ, ныне — Главного управления Генштаба ВС России) зачастую идут вразрез с официальной политикой страны. Внимание на это обратили опрошенные CNN эксперты после появившейся в СМИ информации о том, что российская военная разведка якобы тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих боевиками экстремистского движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане.

По словам экспертов, сотрудники ГРУ действительно могут быть причастны к этому, поскольку и ранее оказывались замешаны в политических скандалах, например в случае с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери или взломом почтовых ящиков представителей Демократической партии США. Однако на этот раз, заметила глава азиатского направления в Международной кризисной группе Лорел Миллер (Laurel Miller), операция российской разведки, если она действительно имела место, противоречит официальной позиции России.

Как уточнила Миллер, хотя известно, что Москва поддерживала контакты с талибами, в российском МИД неоднократно заявляли, что надеются на скорейшее начало переговоров между воюющими сторонами в Афганистане и мирное урегулирование конфликта. На этом фоне предполагаемые действия ГРУ выглядят излишне провокационными и не вписываются в типичное поведение России. «Это противоречит официальной политике России», — подчеркнула эксперт. В частности, по ее мнению, подобная операция могла бы привести к новым санкциям в отношении Москвы.

В то же время, по словам вице-президента по исследованиям Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вайса (Andrew Weiss), ГРУ уже не первый раз проводит операции, имеющие серьезные политические последствия для Москвы. Как считает эксперт, российское разведуправление уже имеет репутацию наглого игрока и может действовать независимо от Кремля. Вайс также отметил, что ГРУ демонстрирует неосторожный подход к проведению своих операций.

26 июня газета The New York Times со ссылкой на спецслужбы США сообщила, что российская военная разведка якобы тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. Американский президент Дональд Трамп заявил, что его не информировали «о так называемых атаках русских на наши войска в Афганистане». Представитель Кремля Дмитрий Песков счел нелепыми обвинения в адрес Москвы.

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