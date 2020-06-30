Пентагон ответил на данные о «сговоре» России и талибов

Минобороны США не имеет данных, которые подтверждали бы сообщения о якобы сговоре России и боевиков экстремистского движения «Талибан» (запрещено в РФ) для убийства американских военнослужащих в Афганистане. Так отреагировал официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман на соответствующие данные, передает «Интерфакс».

Он отметил, что Пентагон продолжает давать оценку разведданных о том, что сотрудники российского ГРУ были вовлечены во враждебную деятельность против сил США и коалиции в Афганистане.

При этом Хоффман заявил, что Вашингтон самым серьезным образом относится к безопасности своих сил во всем мире и принимает меры для «предотвращения ущерба от потенциальных угроз».

26 июня газета The New York Times со ссылкой на спецслужбы США сообщила, что российская военная разведка якобы тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. Американский президент Дональд Трамп заявил, что его не информировали «о так называемых атаках русских на наши войска в Афганистане». Представитель Кремля Дмитрий Песков счел нелепыми обвинения в адрес Москвы.

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