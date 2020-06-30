Сенатор США заявил о виденных им доказательствах сговора России с талибами

Существуют доклады разведки с доказательствами того, что оперативники из России вступали в сговор с боевиками экстремистского движения «Талибан» (запрещено в РФ). О виденных им документах заявил в Twitter сенатор от Демократической партии Крис Мерфи.

«Я просмотрел данные. Это не обман, господин президент. Если вы продолжите игнорировать факты, больше солдат и морпехов погибнут», — написал он в ответ на заявление президента США Дональда Трампа, в котором тот усомнился в достоверности этих сообщений.

Как сообщает издание Axios, неясно, видел ли Трамп сведения американских спецслужб: по разным сообщениям, он мог пропустить эти данные или же просто не получить своевременный брифинг по теме. По одной из версий, внутри самих спецслужб есть разногласия по поводу того, насколько обоснованы подозрения в адрес России. Сомнения в достоверности данных, в частности, выражали представители Агентства национальной безопасности США.

26 июня газета The New York Times со ссылкой на спецслужбы США сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры.

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