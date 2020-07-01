Кремль оценил проект санкций США против России за «сговор» с талибами

В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого. Таким образом представитель Кремля Дмитрий Песков оценил проект санкций США против России за якобы сговор с талибами, передает РИА Новости.

Ранее член Демократической партии Роберт Менендес внес в сенат законопроект, предусматривающий введение ограничительных мер в отношении России за якобы сговор Москвы с боевиками, связанными с запрещенной в РФ террористической организацией «Талибан».

Менендес заявлял, что, если президент США Дональд Трамп отказывается привлечь к ответственности российского лидера Владимира Путина за «финансирование терроризма», то должен активизироваться Конгресс.

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры. По данным Белого дома, о подобной ситуации не докладывали ни президенту США, ни вице-президенту Майку Пенсу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!