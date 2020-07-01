Трамп раскрыл позицию разведки США относительно «сговора» России с талибами

Президент США Дональд Трамп раскрыл позицию американской разведки относительно предполагаемого сговора России с боевиками, связанными с террористической группировкой «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox Business.

«Многие люди в разведке считают, что этого вообще не было. Я думаю, что это просто обман со стороны газет и демократов <...> Если бы это происходило, то и русские услышали бы об этом, и другие причастные услышали бы об этом», — отметил американский лидер.

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры. По данным Белого дома, о подобной ситуации не докладывали ни президенту США, ни вице-президенту Майку Пенсу.

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