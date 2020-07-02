Трамп приготовился наказать Россию в случае обнаружения сговора с талибами

Президент США Дональд Трамп примет серьезные меры в отношении России, если сведения о сговоре Москвы и террористической группировки «Талибан» (запрещена в РФ) подтвердятся. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает РИА Новости.

«Мы несколько месяцев работали над вариантами для президента Соединенных Штатов на случай, если это неподкрепленное, как министерство обороны называет, свидетельство окажется правдой», — подчеркнул советник главы государства, добавив, что подозрения в сговоре очень важные.

Тем не менее О'Брайен подчеркнул, что выяснить правдивость информации почти невозможно, поскольку кто-то допустил утечку данных в СМИ.

1 июля советник Трампа объяснил, что американскому лидеру не доложили о полученных сведениях, так как не были уверены в этой информации. По его словам, ежедневно поступают тысячи разведданных. Он подчеркивал, что преждевременное раскрытие информации может помешать разобраться в ситуации.

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры.

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