Россия открестилась от контактов с «посредником» в убийствах американских солдат

Специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в разговоре с РИА Новости открестился от контактов российской стороны с предполагаемым «посредником» в убийствах американских солдат. По его словам, обвинения США не имеют никаких оснований.

На просьбу прокомментировать сообщение американских СМИ о роли в предполагаемом «сговоре» России с боевиками экстремистского движения «Талибан» (запрещено в РФ), посредником в котором якобы выступал контрабандист наркотиков Рахмат Азизи, Кабулов ответил, что никогда не слышал об этом человеке, и подчеркнул, что вся история — плохо подготовленная фальшивка.

«Нам нужны доказательства, а их нет. Это голословные утверждения», — приводит агентство его слова.

Ранее публикацию прокомментировал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он согласился с позицией американского президента Дональда Трампа — тот высказал предположение, что отдельные представители американских спецслужб действуют здесь в интересах Демократической партии.

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. Газета назвала главным посредником в «сговоре» России с запрещенной в РФ террористической организацией «Талибан» афганского контрабандиста наркотических веществ Рахматулла Азизи. Дональд Трамп считает эту информацию недостоверной.

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