Трамп захотел ввести санкции против причастных к торговле оружием с Ираном стран

Президент США Дональд Трамп захотел издать указ, позволяющий американской администрации вводить вторичные санкции в отношении любого государства, причастного к торговле оружием с Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Документ подразумевает в том числе лишение соответствующих стран доступа на рынок США. Американский лидер может издать его в ближайшие дни, отметил собеседник агентства.

Постпредство Ирана при ООН и администрация Трампа пока не прокомментировали информацию Reuters.

Ранее в августе МИД России счел инициативу США восстановить санкции против Ирана ничтожной. Об этом, по мнению ведомства, свидетельствует отказ Совета Безопасности ООН восстановить санкции в рамках резолюции 2231.

Резолюция 2231, которая была принята в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

США неоднократно требовали продлить запрет на поставки оружия в Иран, который истекает 18 октября 2020 года в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. При этом в 2018 году американская сторона объявила о выходе из этого соглашения и пригрозила Ирану дополнительными санкциями.