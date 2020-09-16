Рядом с посольством США в Ираке начался обстрел «Катюшами»

Рядом с посольством США в Ираке начался ракетный обстрел. Об этом в Twitter сообщает корреспондент Sky News Arabia.

Отмечается, что в американском диппредставительстве прозвучала сигнализация, которая оповестила сотрудников об обстреле. Известно, что использовались ракеты реактивной системы залпового огня «Катюша», которые упали в так называемой «зеленой зоне» города. На данный момент о возможных жертвах и разрушениях ничего не известно.

С начала года американское посольство в Багдаде несколько раз подвергалось ракетным ударам. Это начало регулярно происходить после того, как в ночь на 3 января войска США убили генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Через пять дней Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. После очередного обстрела в июле представитель внешнеполитического ведомства США представитель Госдепа отметил, что Вашингтон считает такие обстрелы угрозой.

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