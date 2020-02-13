В Иране предрекли США изгнание с Ближнего Востока

Убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана) стало первым шагом на пути к изгнанию США с Ближнего Востока. Такое развитие событий американцам предрек официальный представитель КСИР Рамазан Шариф, сообщает ТАСС.

«Убийство Сулеймани стало началом конца присутствия США в регионе», — приводит агентство его слова. Шариф также рассказал, что произошедшее в итоге приведет к «освобождению Иерусалима».

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате чего был убит Сулеймани. Приказ об уничтожении отдал лично американский президент Дональд Трамп. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия американской стороны проявлением терроризма.

Вашингтон объяснил удар самозащитой, поскольку перед этим Тегеран якобы совершил несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство. Иран ответил на убийство военачальника ракетным ударом по объектам США в Ираке. После этого президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций.

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