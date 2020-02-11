Иран отверг требование Канады о миллиарде долларов за сбитый самолет

Канадский иск к Ирану на миллиард долларов за сбитый под Тегераном украинский самолет не имеет оснований. Требования о выплатах отверг министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает РИА Новости.

«Иран принимает необходимые меры на основании международных правил», — сказал глава внешнеполитического ведомства, добавив, что иск не имеет никаких оснований.

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Ранее стало известно, что канадские юристы подали групповой иск против властей Ирана с требованием выплатить 1,5 миллиарда канадских долларов (1,1 миллиарда долларов США) за гибель своих сограждан в самолете «Международных авиалиний Украины», сбитого в Тегеране. Имя главного истца не раскрывается, поскольку его семье в Иране может угрожать опасность преследования со стороны иранских властей, поясняют адвокаты. Ответчиками по делу стало государство Иран, духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи, а также главные командиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Иран признал, что сбил самолет по ошибке, и предложил выплатить семьям погибших по 80 тысяч долларов (около пяти миллионов рублей). Президент Украины Владимир Зеленский отказался от компенсации и заявил, что намерен добиться выплат больших сумм через международный суд.

Черные ящики со сбитого самолета власти Ирана решили оставить себе. Такое решение раскритиковал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он призвал отдать их другой стране, так как у Тегерана нет технических возможностей для быстрого вычисления данных.

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