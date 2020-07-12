Боевики атаковали автоколонну снабжения базы США в Ираке

Боевики атаковали автоколонну со снабжением, которое предназначено для военной базы США, на юге Ирака. Об этом сообщил РИА Новости источник в иракской службе безопасности.

«Четыре фуры подверглись вооруженному нападению в районе Наджме между Диванией и Эс-Самавой», — рассказал собеседник агентства. По его словам, граждане Ирака, находящиеся за рулем фур, перевозили из Босры снабжение для одной из баз США.

Боевики напали на колонну на пикапах и вынудили ее остановиться, после чего вывели водителей из грузовиков и подожгли транспортные средства, а затем скрылись.

6 июля сообщалось, что в Ираке обстреляли ракетами посольство США, которое находится в так называемой «зеленой зоне» Багдада. Это произошло через несколько часов после проведения на территории посольства испытаний зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Испытания вызвали недовольство со стороны Ирака.

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