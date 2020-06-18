Несколько ракет упало рядом с посольством США в Ираке

Четыре ракеты упали рядом с посольством США в иракской столице Багдаде. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, в «зеленой зоне» Багдада, где находятся правительственные учреждения и посольства, были слышны взрывы. После падения ракет в американском посольстве сработали сирены. Источник телеканала добавил, что в настоящее время над этой территорией летают вертолеты.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

8 июня военно-транспортный самолет С-130, принадлежащий ВВС США, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену при посадке на базе Эт-Таджи в Ираке. Инцидент привел к повреждению самолета и небольшому пожару.

С начала года американское посольство несколько раз подвергалось ракетным ударам. Серия атак началась после того, как в ночь на 3 января войска США убили генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

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