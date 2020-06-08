Самолет ВВС США разбился в Ираке

Военно-транспортный cамолет С-130, принадлежащий ВВС США, разбился при посадке на базе Эт-Таджи в Ираке. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники в иракских службах безопасности.

Информация о том, сколько людей было на борту С-130, и о его грузе пока не приводится. Министерство обороны США подтвердило факт крушения воздушного судна.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе коалиции по борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену, что привело к повреждению самолета и небольшому пожару. В течение четырех минут к месту происшествия прибыла пожарно-спасательная команда аэродрома, потушившая поартачитесь и эвакуирован людей.

Уточняется, что действия террористов не рассматривается как причина аварии. Инцидент расследуется.

Коалиция во главе с США с 2014 года проводит военные операции против ИГ в Сирии, Ираке, Афганистане и ряде других мест, причем в Сирии действует без согласия официальных властей страны.

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