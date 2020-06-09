При крушении самолета ВВС США в Ираке пострадали четыре человека

В ЧП с военно-транспортным самолетом С-130 ВВС США пострадало четыре человека. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на авиабазе Кэмп-Таджи в Ираке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу коалиции по борьбе с группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).

«Самолет С-130 ВВС США приземлился на авиабазе Кэмп-Таджи в Ираке, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену, что привело к повреждению самолета и небольшому пожару», — рассказали в пресс-службе. В течение четырех минут на место происшествия прибыла пожарно-спасательная бригада. Она потушила пожар и оказала помощь пострадавшим.

В коалиции уточнили, что ранения членов экипажа оказались несерьезными. Вину иностранного противника в случившемся не рассматривают. Причины ЧП в настоящее время расследуются.

Ранее о крушении американского С-130 а Ираке сообщило арабское телевидение со ссылкой на источник в службах безопасности. Факт крушения подтвердили и в Минобороны США.

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