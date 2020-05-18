Выходец из Ирака обезглавил 17-летнюю шведку после расставания

В Швеции предъявили обвинения выходцу из Ирака Тишко Ахмеду Шабазу (Tishko Ahmed Shabaz) в убийстве бывшей возлюбленной, 17-летней местной жительницы Вилмы Андерссон (Wilma Andersson). Об этом сообщает Daily Mail.

Преступление совершено 14 ноября 2019 года. По данным следствия, 23-летний Шабаз обезглавил Андерссон, когда та пришла к нему забрать вещи. Расправившись с девушкой, обвиняемый завернул ее голову в фольгу и спрятал дома.

Поиском шведки занимались полицейские и сотни волонтеров. Спустя две недели силовики нашли голову убитой. На полу и ноже в доме Шабаза обнаружили кровь. Местонахождение остальной части тела жертвы до сих пор не установлено.

Обвиняемый отрицает причастность к убийству Андерссон. Он утверждает, что не мог этого сделать, поскольку любил бывшую партнершу. Следующее судебное заседание по делу назначено на 26 мая.

Уточняется, что Шабаз родился в Ираке и получил шведское гражданство в 2014 году.

Ранее, в апреле, сообщалось, что житель округа Уилл, штат Иллинойс, США, убил возлюбленную и покончил с собой, так как боялся, что его подруга заразилась коронавирусом. Полицейские пришли в дом Черил Шрифер (Cheryl Schriefer) и Патрика Джесерника (Patrick Jesernik) в рамках обхода жителей и обнаружили обоих мертвыми. Тела находились в разных комнатах, все двери и окна были заперты изнутри.

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