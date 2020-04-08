Мужчина убил возлюбленную и покончил с собой из-за подозрений на коронавирус

Житель округа Уилл, штат Иллинойс, США, убил возлюбленную и покончил с собой, так как боялся, что его подруга заразилась коронавирусом. Об этом сообщает издание The Mirror.
В четверг, 2 апреля, полицейские пришли в дом Черил Шрифер (Cheryl Schriefer) и Патрика Джесерника (Patrick Jesernik) в рамках обхода жителей и обнаружили обоих мертвыми. Тела находились в разных комнатах, все двери и окна были заперты изнутри.
Предположительно, Джесерник убил возлюбленную, с которой они жили вместе восемь лет, а затем покончил с собой. У его сожительницы была одышка, и он предположил, что она могла быть заражена коронавирусом. Проведенный посмертно тест не выявил коронавирусной инфекции ни у Джесерника, ни у его девушки.
Полицейские подчеркнули, что с их адреса никогда не поступало сообщений о домашнем насилии.
Ранее в апреле сообщалось, что в итальянском городе Мессина, остров Сицилия, мужчина задушил возлюбленную, заподозрив ее в попытке заразить его коронавирусом. После этого он попытался покончить с собой.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения