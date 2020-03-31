Муж убил жену на пятый день карантина из-за коронавируса

Житель британского города Кумбран, графство Гвент, обвиняется в убийстве жены во время введенного из-за коронавируса карантина. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В субботу, 27 марта, в полицию поступило сообщение о преступлении в городе Кумбран. 67-летняя бывшая сотрудница школьной столовой Рут Уилльямс (Ruth Williams) была найдена без сознания у себя дома. Позже женщина скончалась в больнице от полученной травмы головы.
По подозрению в убийстве был задержан ее муж — 69-летний Энтони Уилльямс (Anthony Williams). Пара состояла в браке 45 лет. У них осталась дочь Эмма.
Соседи Уилльямсов рассказали, что муж и жена были преданы друг другу. «Нельзя было предположить, что такое случится. Но люди живут в стрессе после введения карантина», — сказала соседка. Убийство произошло на пятый день после того, как местные власти объявили о введении карантина из-за вспышки коронавируса.
Ранее сообщалось, что супруги из американского города Чикаго, штат Иллинойс, состояли в браке 65 лет и умерли с разницей в несколько часов после заражения коронавирусом. Предприниматель Стивен Нэш (Steven Nash) рассказал, что его бабушка и дедушка скончались в тот день, когда в США произошел скачок смертности из-за коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения