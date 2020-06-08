Трампу приписали признание в незаконном вторжении США в Ирак

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас приписал президенту США Дональду Трампу признание в незаконном вторжении американских войск в Ирак. С таким мнением Арреас выступил в своем Twitter-аккаунте.

«Это признание в том, что [США] спровоцировали войну под фальшивым предлогом. Они убили более миллиона человек, разрушили всю страну. Это преступление против человечности», — заявил глава МИД.

Так он ответил на запись Трампа в Twitter, где тот обвинил бывшего главу Госдепартамента Колина Пауэлла в том, что из-за его жесткой риторики США ввязались в затяжную войну.

«Разве это не Пауэлл сказал, что у Ирака было "оружие массового уничтожения"? У них ничего не было, но мы все равно пошли на войну!» — написал американский лидер. Так он отреагировал на то, что бывший глава Госдепартамента решил проголосовать за Джо Байдена, наиболее вероятного кандидата от Демократической партии на грядущих выборах, бывшего вице-президента страны.

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В 2003 году Пауэлл призывал членов Совбеза ООН принять действия в отношении Ирака. Тогда Вашингтон утверждал, что на территории страны находятся огромные запасы биологического оружия, среди которых, к примеру, сибирская язва. В 2003 году началась военная операция США и их стран-союзников против Ирака.

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