В Ираке нанесли ракетный удар по нефтяным объектам

Три ракеты упали недалеко от территории нефтяных объектов в городе Басра на юге Ирака. Об этом пишет Reuters.

В результате удара со стороны неизвестных объекты, находящиеся под контролем иностранных и государственных компаний, не были повреждены. Жертв также нет, сообщает агентство со ссылкой на источники в полиции и в нефтяной индустрии.

Известно, что три снаряда для «Катюши» запустили в 3 утра по местному времени.

В марте сообщалось, что несколько ракет взорвались в непосредственной близости от посольства США в Ираке. Отмечалось что две или три ракеты упали в «зеленой зоне» безопасности Багдада, где расположены административные здания и сосредоточены дипмиссии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!