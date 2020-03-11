Американцы и британец погибли в Ираке

Два гражданина США и один гражданин Великобритании погибли в результате атаки американской базы в Ираке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей США.

Отмечается, что погибшие были сотрудниками военной базы Таджи к северу от Багдада. Кроме того, еще 12 человек ранены. Собеседники агентства обратили внимание, что это предварительная информация, и позже она может измениться.

Иракские военные о жертвах в ходе нападения не сообщали.

В феврале по меньшей мере пять американских военнослужащих погибли в результате обстрела в Афганистане. Военные США выполняли совместную операцию с афганскими коллегами. В результате погибли также и шесть солдат вооруженных сил Афганистана.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!