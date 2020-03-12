Американские военные атаковали базу рядом с границей Сирии

Американские военные атаковали базу иракского ополчения, которая находится рядом с границей Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Сирийское телевидение также сообщает об авиаударах рядом с КПП на границе Сирии и Ирака. Отмечается, что в результате был нанесен материальный ущерб.

Ранее сообщалось о том, что в результате атаки на американскую базу в Ираке погибли граждане США и Великобритании. По предварительным данным, еще 12 человек были ранены.

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