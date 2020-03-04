В Сирии обвинили должностных лиц США в незаконном проникновении в Идлиб

В МИД Сирии заявили, что несколько должностных лиц США незаконно проникли на территорию провинции Идлиб. Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на ведомство.

Дамаск назвал этот шаг враждебным поступком и посчитал, что таким образом власти США пытаются поставить себя выше международного права. Сирийский МИД также обвинил Вашингтон в том, что тот не выполняет положения документов ООН о суверенитете государств и невмешательстве в их дела.

По словам представителей ведомства, США пытаются прикрыть «совершаемые вооруженными террористическими группировками преступления против гражданского населения», поддерживая турецкую сторону. Действия США ведут к эскалации конфликта в Идлибе, подчеркнули в МИД.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил у президента США Дональда Трампа поддержки боеприпасами из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе.

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3 марта спецпредставитель США в регионе Джеймс Джеффри сообщил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Анкаре боеприпасы и гуманитарную помощь. Представитель Вашингтона также напомнил, что Турция, как и большая часть военных стран НАТО, использует американскую технику.

Ситуация в Идлибе, где сирийская армия в начале текущего года начала крупномасштабное наступление, обострилась в конце февраля. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска, усилила поддержку лояльных ей боевиков и после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».

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