Эрдоган попросил Трампа помочь из-за обострения в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил у президента США Дональда Трампа поддержку боеприпасами из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Я отправил такой запрос господину Трампу», — ответил турецкий лидер на вопрос журналистов о возможной поддержке Вашингтона. Перед этим стало известно, что Турция понесла новые потери в Сирии, как минимум двое были убиты.

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3 марта спецпредставитель США по региону Джеймс Джеффри сообщил, что Соединенные Штаты готовы предоставить боеприпасы и гуманитарную помощь Анкаре. Представитель Вашингтона также напомнил, что Турция, как и большая часть военных стран НАТО, использует американскую технику.

Ситуация в Идлибе, где сирийская армия в январе текущего года начала крупномасштабное наступление, обострилась в конце февраля. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска, усилила поддержку лояльных ей боевиков и после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».

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