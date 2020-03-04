Кремль уточнил цель переговоров Путина и Эрдогана

В ходе переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана планируется выработать меры для прекращения кризиса в сирийской провинции Идлиб. Цель предстоящей встречи уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, Россия надеется выйти на единое понимание причин кризисной ситуации и необходимых мер урегулирования.
Накануне турецкий лидер заявил, что рассчитывает достичь договоренностей по режиму прекращения огня в Идлибе.
Встреча российского и турецкого президентов запланирована на 5 марта в Москве. Ранее официальный представитель Кремля высказал мнение, что переговорный процесс не будет простым.
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