Американских военных в Ираке предупредили о ракетном ударе Ирана

Американский военный контингент в Ираке был оповещен о запуске ракет с территории Ирана с помощью специальной системы. Об этом сообщается в расследовании телеканала NBC.

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В систему оповещения о ракетных пусках по всему миру входят спутники, радиолокационные станции, а также «секретный объект», расположенный в штате Мэрилэнд и управляемый Агентством национальной безопасности США. Эту информацию также подтвердил бывший высокопоставленный сотрудник военной разведки.

Объект в Мэрилэнде был создан еще во времена холодной войны. Он работает и сейчас.

В ночь на среду, 8 января, Иран выпустил более десятка ракет по американским военным объектам в Ираке, в том числе по авиабазе. В Тегеране заявили, что в результате погибли 80 человек, Вашингтон пока не озвучивал данные о пострадавших. ответ на убийство в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

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