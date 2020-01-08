Установлена личность погибшего в Ираке американского наемника

Установлена личность погибшего в Ираке 27 декабря прошлого года американского военного подрядчика, им оказался 33-летний переводчик с арабского Наврес Хамид. Об этом сообщает The Washington Post.

Вдова Хамида рассказала изданию, что ее муж родился в Ираке, но стал гражданином США в 2017 году. У него остались сыновья 2-х и 8-ми лет. Тело Хамида доставили в Соединенные Штаты, уже прошли похороны, сообщила вдова.

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Президент США Дональд Трамп писал в Twitter 31 декабря, что американский контрактник погиб на фоне эскалации конфликта с Ираном. Также президент сообщал, что иранская сторона ранила нескольких американских солдат. Он сообщил, что Иран организует атаку на посольство США в Ираке и пообещал нанести ответные удары.

4 января в «зеленой зоне» Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства, в том числе и посольство США в Ираке, прогремел взрыв. Рядом с американским диппредставительством разорвались две ракеты.

3 января генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара в аэропорту иракского Багдада. В это время он находился на встрече с заместителем командующего «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандисой, которого США также обвиняли в организации нападения на американское посольство.

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