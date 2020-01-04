США опровергли информацию о нанесении авиаударов около Багдада

США опровергли информацию о нанесении авиаударов по району Эт-Таджи к северу от Багдада. Об этом заявил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость», полковник Майлс Кэггинс в своем Twitter-аккаунте.

«Коалиция не проводила авиаударов около района Эт-Таджи (к северу от Багдада) в последние дни», — написал он.

Ранее 4 января сообщалось о том, что кортеж проиранского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» подвергся авиаудару около Багдада. По предварительным данным, в результате погибли не менее пяти человек. Как сообщает Reuters, погибли как минимум шесть человек. Две из трех машин в автоколонне сгорели. По данным СМИ, удар был нанесен американскими ВВС.

«Аль-Хашд аш-Шааби», также известное как «Силы народной мобилизации», — объединение шиитских милиций в Ираке. Их тренируют иранские военные, им помогают иранские советники, также их снабжают иранским оружием. Шиитские ополченцы составляют костяк сил, оказывающих в Ираке сопротивление боевикам.

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