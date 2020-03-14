Неизвестные нанесли удар по базе с войсками США в Ираке

Территорию базы в иракском городе Таджи обстреляли ракетами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в сфере безопасности.

Базу, на которой располагаются в том числе войска международной коалиции, возглавляемой США, обстреляли второй раз за четыре дня. По словам одного из иракских военных, на ее территорию упало не менее 10 ракет. В то же время о пострадавших или погибших пока не сообщается. Кто нанес удар, неизвестно, ответственность за него на себя никто не взял.

Сообщается, что после атаки иракская армия обнаружила в соседнем районе брошенный грузовик с ракетной установкой, а также несколько неиспользованных ракет. Указывается, что это были снаряды для «Катюши» — так обычно неофициально называют советские и российские ракетные системы залпового огня на автомобильных шасси.

Похожая атака произошла в минувшую среду. Тогда сообщалось, что в результате обстрела погибли двое военнослужащих США и один британец. В ответ американские силы нанесли воздушный удар по объектам шиитской милиции, при котором погибли шесть граждан Ирака. При этом в организации нападения Вашингтон обвинил Иран, который поддерживает иракских ополченцев. В то же время, по данным Багдада, в результате ответного удара погибли не члены шиитской группировки «Катаиб Хезболла», а трое солдат, двое полицейских и гражданский.

После произошедшего Ирак осудил авиаудары США. В Багдаде указали, что они нарушают суверенитет страны, а также являются агрессией в отношении ее регулярных сил.

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США проводит операцию «Непоколебимая решимость» против «Исламского государства» (запрещено в РФ) на территории Ирака и Сирии с 2014 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!