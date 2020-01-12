Стало известно об ударе по авиабазе с американскими военными в Ираке

Авиабаза Балад на севере Ирака, на которой находятся американские военные, подверглась атаке. Об этом сообщает Reuters.

Как заявили иракские военные, по базе выпустили восемь снарядов из установок «Катюша». По данным РИА Новости, пять из них попали по базе, однако Reuters сообщает о семи снарядах, попавших на взлетно-посадочную полосу.

В результате ранены четыре человека, из них два офицера. Все раненые — иракские военные. О том, пострадали ли американские военные, ничего не сообщается.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Сообщалось, что удар по американским базам был сознательно нанесен мимо целей, а военные успели укрыться после предупреждения.

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