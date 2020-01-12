Ирак предупредил американцев об иранской атаке

Ирак предупредил американских военных об иранской атаке на базу Эйн-аль-Асад, что позволило им укрыться за два с половиной часа до нападения. Об этом сообщает CNN.

Большинство военнослужащих покинули базу или переместились в бункер около 23:00 во вторник, 7 января, рассказали офицеры. Ракетный обстрел начался 8 января в 1:30. Военные назвали чудом тот факт, что атака не привела к жертвам.

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Источник в арабских дипломатических кругах сказал CNN, что Ирак предупредил США, какие базы будут атакованы, после того как Иран передал данную информацию. Иракский премьер Адиль Абдул Махди ранее говорил, что Тегеран проинформировал Багдад о готовящемся нападении на военные объекты.

Ранее СМИ писали, что удар по американским базам был сознательно нанесен мимо целей, а военные успели укрыться после предупреждения. Атака была «больше похожа на предложение мира», при этом Тегеран «сохранил свое лицо».

Иранская атака стала ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кодс» генерала Касема Сулеймани. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

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