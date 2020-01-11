Трамп захотел принудительно взыскать с Ирака деньги за вывод американских войск

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска не покинут Ирак до тех пор, пока правительство страны не заплатит Вашингтону компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

По словам Трампа, власти Ирака делают публичные заявления о необходимости вывода американских войск, однако этот вопрос не поднимается на закрытых заседаниях. «Я сказал им: "Если мы уйдем, вам придется заплатить нам"», — заявил он.

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На вопрос, как именно США намерены добиваться компенсации, американский лидер ответил, что Вашингтон может принудительно взыскать с Ирака деньги, которые размещены на счетах в американских банках. По его словам, речь идет о 35 миллиардах долларов, которые в настоящий момент хранятся в США. «Я думаю, они согласятся заплатить. В противном случае мы останемся там [в Ираке]», — отметил Трамп.

Ранее парламент Ирака принял решение вывести все иностранные войска с территории страны. Сейчас там находятся военные США, Великобритании, Франции, Германии и других европейских стран.

Такое решение было принято на фоне убийства генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани американскими военными в Багдаде 3 января. Приказ о его убийстве отдал лично Трамп. Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство. Тегеран в свою очередь назвал убийство генерала актом терроризма и пообещал отомстить.

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