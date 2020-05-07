Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию конгресса, которая ограничивала его право в применении военной силы страны против Ирана. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на пресс-службу администрации американского лидера.

По мнению главы Белого дома, резолюция ограничивала его возможности по защите США и их союзников. Кроме того, как отметил Трамп, у президента страны должен быть способ оперативного и решительного ответа на действия противников.

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Американский лидер также назвал резолюцию конгресса «крайне оскорбительной». По его словам, она направлена на раскол республиканской партии и победу демократов на запланированных на 3 ноября президентских выборах. Он отметил, что США не применяют военную силу в Иране, а операция по ликвидации генерала Касема Сулеймани в Багдаде была санкционирована резолюцией о применении силы в Ираке.

Решение об ограничении возможности применения силы в Иране было принято в феврале 2020 года. За него проголосовало 55 сенаторов из 100. Согласно документу, любое военное действие со стороны США в Иране должно быть согласовано с конгрессом.

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани погиб 3 января при ракетном обстреле со стороны США. Вместе с ним скончались несколько сопровождавших его офицеров и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

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